HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan araç plakaları, bunun yanında araç sahiplerine de birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Peki, Türkiye’de 72 nerenin plakası? Batman ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

72 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılmakta olan 72 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Batman olacaktır. Daha önceleri Siirt’e bağlı bir ilçe olan Batman, 16 Mayıs 1990 tarihinde alınan bir kararla il olmuş ve akabinde de 72 plaka kodunu almıştır.

Türkiye’de her ile bir plaka kodunun verilmesi 1962 senesinde alınan bir karar ile mümkün olmuştur. Ekim 1962’de yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün için Türkiye’de vilayet statüsüne sahip olan 67 ile birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen tarihlerde var olan illere yenilerinin eklenmesiyle birlikte, plakalarda kullanılan il kodlarının sayısı da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 ile paralel olacak şekilde 81’e kadar ulaşmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Batman’ın yüzölçümü 4.680 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 634 bin 491’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı üzerine, yine 2022 tarihinde gerçekleştirdiği çalışmada, Batman vilayetinde trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 49 bin 728 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 50 bine yaklaşan ve 72 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında kişilerin kullandığı otomobillerden kamu hizmetinde kullanılan araçlara, motosikletlerden tarımda kullanılan motorlu araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Batman İlçelerinin Plaka Kodları

1962 yılından itibaren, Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de ilçeler, plakalar üzerinde belirli kodlar ile gösterilmektedirler. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar o aracın hangi ilde; bu sayılardan hemen sonra gelen harfler ise o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini belirtmektedir. Batman ili üzerinden örnek verecek olursak, 72 il koduna sahip bir plakadaki harflere bakarak, o aracın Batman’ın hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Batman ili; Merkez ilçesi, Kozluk ilçesi, Sason ilçesi, Beşiri ilçesi, Hasankeyf ilçesi ve Gercüş ilçesi olmak üzere 6 ilçeden meydana gelse de Batman’daki her ilçenin kendine özgü plaka harf grupları bulunmamaktadır. Batman’ın Kozluk ilçesi dışında kalan diğer 4 ilçe, Merkez ilçesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Şimdi gelin hep birlikte, Batman’a bağlı olan Merkez ilçesi ve Kozluk ilçesinin plaka harf gruplarına bir göz atalım. İşte, Batman ilçelerinin plaka kodları:

Batman Merkez İlçesi Plaka Kodları:

72 AC 001 - 72 AZ 999

72 D 0001 - 72 D 0999

72 DA 001 - 72 DP 999

72 M 0001 - 72 M 0999

72 T 0001 - 72 T 0999

72 S 0001 - 72 S 0999

72 EA 001 - 72 EE 999

Kozluk İlçesi Plaka Kodları:

72 D 9501 - 72 D 999

72 KA 001 - 72 KZ 999

72 M 9001 - 72 M 9999

72 T 7000 - 72 T 7999

72 S 9001 - 72 S 9999