Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki; öğretim desteği kime verilecek? Öğretim desteği tutarı ne kadar, kaç lira? İşte cevabı...

GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNANLARDAN DESTEK ÜCRETİ GERİ İSTENECEK

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.

Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her durumda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından belirlenecek.

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek.

Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

DESTEK TUTARI NE KADAR?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

DESTEK BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.

Eğitim öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Özel mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine eğitim desteği

"2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan veya Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, okulun OSB içerisinde veya ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin karar kapsamında, 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması şartı aranacak.

Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması gerekecek.

Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek.

Ayrıca, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan veya dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek.

DESTEK VERİLECEK ALANLAR NELER?

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9'uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak.

Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tarım Teknolojileri 6 bin 990 lira, Gemi Yapımı 7 bin 420 lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 240 lira, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 380 lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 920 lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 350 lira, Kuyumculuk Teknolojisi 4 bin 730 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 890 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 350 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 380 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 bin 600 lira, Tekstil Teknolojisi 6 bin 130 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 700 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 350 lira, Raylı Sistemler Teknolojisi 5 bin 380 lira, Seramik Cam Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi 4 bin 730 lira, Uçak Bakım Alanı 5 bin 920 lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 210 lira olmak üzere 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek.

OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira, Kimya Teknolojisi ile Metal Teknolojisi 6 bin 780 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 990 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 920 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 130 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 780 lira, Tarım Teknolojileri 7 bin 320 lira, Tasarım Teknolojisi 5 bin 380 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 30 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 bin 380 lira"

Ayrıca, OSB'lerde açılan özel mesleki̇ ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencilerine, belirlenen alan veya dallarda, farklılık gözetilmeksizin 4 bin 630 lira, OSB dışında açılan özel mesleki̇ ve teknik liselerinde öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencilerine ise 4 bin 590 lira eğitim öğretim desteği verilecek.

