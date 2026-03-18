Hatay'da 790 litre kaçak alkol ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir ikamette yapılan aramada plastik fıçılar içerisinde 790 litre sahte içki ele geçirildi
Giriş: 18.03.2026 - 17:27
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesi Karaağaç Övümdük Mahallesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 6 adet plastik fıçılar içerisinde 720 Litre fermente halde, 70 Litre içime hazır alkol olmak üzere toplamda 790 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ