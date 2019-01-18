Eşel mobil mayıs ayında başladı. Akaryakıta gelecek zamlar, benzin ve motorinden alınan ötv gelirlerinden düşürüldü. Pompa fiyatları sabit tutuldu. Bu dönemde, 16 Ağustos’ta motorinde 60, benzinde 54 kuruş ÖTV artışı yapıldı. Bu artış, pompaya zam olarak yansıdı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; sistem sürerken, akaryakıt dağıtım şirketleri ağustos ve eylül aylarında bir ya da iki gün arayla benzin ve motorine birer ikişer kuruşluk zam yaptı. Tepkiler üzerine bu artışlara son verildi. Bu yolla yapılan zam 15 kuruşu aştı.

Petrol ve dolar kurunun düşmesiyle birlikte kasım ayından itibaren indirimler gelmeye başladı. Benzinde 6 kez peş peşe indirim yapıldı. Toplam indirim tutarı 1 TL 16 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Motorinde, kasım ve aralık aylarında 4 kez indirim yapıldı. Tutar, 73 kuruşta kaldı.

Benzin ve motorin fiyatları, ocak ayının ilk yarısında 2’şer kez arttı. Benzinde artış 33, motorinde 38 kuruş oldu. Sisteme fiilen son verildiği tarih dikkate alındığında, 17 Mayıs fiyatlarına göre benzin 23 kuruş düştü. Motorin fiyatı ise 19 kuruş arttı.