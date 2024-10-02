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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 gün önce kaybolan kadınla ilgili 2 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili 2 kişi tutuklandı!

        Kırıkkale'de, 47 yaşındaki S.G.Y. adlı kadının 8 gün önce ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:36
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        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde, 8 gün önce evinden ayrılan S.G.Y.'den (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak Nehri çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı.

        CİNAYET İHTİMALİYLE 8 GÖZALTI

        Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        2 KİŞİ 'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 2'si 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

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