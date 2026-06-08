8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar listesi
Futbolda haftanın ilk günü de yoğun fikstürüyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası elemelerinden hazırlık karşılaşmalarına, milli takımlar düzeyindeki önemli mücadelelerden uluslararası organizasyonlara kadar birçok kritik maç, 8 Haziran Pazartesi günü sahne alacak. Günün programını takip etmek isteyen futbolseverler ise "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi gününün maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...
Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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8 Haziran Pazartesi günü futbol gündemi yine dopdolu. Avrupa’dan Amerika’ya, milli takım düzeyindeki mücadelelerden hazırlık maçlarına kadar birbirinden önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Gün boyunca oynanacak maçların saatleri, yayıncı kanalları ve detaylı programı merak edilirken, sporseverler ekran başında takip edecekleri karşılaşmaları araştırıyor. İşte günün öne çıkan maçları ve 8 Haziran futbol programının ayrıntıları...
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8 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI
8 Haziran Pazartesi günün günün maçları sorgulamaları ile maç takvimi yakından takip ediliyor.
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
20:30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN (beIN Sports / TOD)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ