Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

AA'daki habere göre olay; Çorum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), bir binanın 8inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.