        Son dakika: Çorum haberleri: 8'inci kattan düştü... Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        8'inci kattan düştü... Hayatını kaybetti

        Çorum'da bir kişi yaşadığı binanın 8'inci katından düştü. Dengesini kaybettiği için balkondan düşen vatandaş, kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:26
        8'inci kattan düştü... Hayatını kaybetti
        Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        AA'daki habere göre olay; Çorum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), bir binanın 8inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        #çorum
