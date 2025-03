Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu, insana yaraşır bir şekilde hakkın, adaletin, her alanda eşitliğin sağlandığı umut dolu yarınlara! Şarkımız hiç bitmesin! Kadınlar Günü kutlu olsun...

İş hayatında kadınların karşılaştığı zorluklar ve engelleri fark etmek, bu engelleri kaldırmak için çaba göstermek önemlidir. Kadınların güçlenmesi, toplumun genel gücünü artırır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kadınlar, hayatın ta kendisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.