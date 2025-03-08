TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Ayrıca 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar olmak üzere toplam 123 kadrolu personel alınacak.