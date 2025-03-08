Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 personel alımı yapacak. Alıma ilişkin açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık bünyesine 865 sözleşmeli, 123 kadrolu personel alınacağını duyurdu. Alım yapılacak branşlar ve kadro sayısı da belli oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında bilgiler…
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını bildirdi. Bakan Bolat’ın paylaşımı ile kadro-branş dağılımı belli oldu. İşte 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında bilgiler…
TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
865'İ SÖZLEŞMELİ, 123'Ü KADROLU OLACAK
Bakan Ömer Bolat, alımların 865’inin sözleşmeli, 123’ünün kadrolu olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.
Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan ve daha birçok pozisyon için başvurular açılacak.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
Bakanlık, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Ayrıca 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar olmak üzere toplam 123 kadrolu personel alınacak.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 988 yeni personelin kadro dağılımı şöyle:
Sözleşmeli personel (Toplam: 865 Kişi)
200 Muayene Memuru
550 Gümrük Muhafaza Memuru
30 Mühendis
30 Büro Personeli
20 Gemi Adamı
35 Destek Personeli (Şoför)
Kadrolu personel (Toplam: 123 Kişi)
50 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
30 Ambar Memuru
13 Kaptan
20 Makinist
6 Satış Memuru
4 Veznedar
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı.
Başvuru süreci ile ilgili duyurular için Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesini kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca alıma ilişkin detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.