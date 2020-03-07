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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadınlar Hepimizin Yarınları” diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranların, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananlarına ayrılacağı kaydedildi

Garanti BBVA
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, 4-8 Mart tarihleri arasında tüm şubelerindeki bankacılık ürün ve hizmetlerini tanıtan ekranlarını, Garanti BBVA İnternet ve Garanti BBVA Mobil ile sosyal medya kanallarını, 13 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananlarına ayıracağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, banka, bir hafta boyunca tüm iletişim kanallarında Türkiye’nin kadın girişimcilerinin yolculuklarına yer vererek başarı hikâyelerini geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA olarak güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. 4–8 Mart tarihlerinde, bankamızın tüm iletişim kanallarında, 13 yıldır düzenlediğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2019 yılında ödül alan kadınların başarı hikâyelerine yer vereceğiz. Bu sayede kadın girişimcilerimizin ilham veren yolculuklarını çok daha geniş kitlelere duyurmayı, onların bilinirliğini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

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