8 Milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu! 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 8.000.000 TL kazandıran sayılar hangileri?
8 milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba akşamı canlı yayında gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ''8 milyon TL kazandıran sayılar hangileri?'' sorusu yanıt buldu. 8.000.000 TL çıkan şanslı biletler MPİ resmi internet sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 Milyon TL ikramiye kazandıran numaralar listesi...
8 milyon TL ikramiye kazanan numaralar açıklandı! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı noter huzurunda yapıldı. 800 milyon TL’lik büyük ikramiyeli çekiliş, MP TV canlı yayını üzerinden takip edildi. Çekiliş sonrası 8 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 8.000.000 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazandıran sayılar listesi haberimizde…
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 8 Milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 8.000.000 TL kazandıran sayılar:
0897182
2565697
2713903
3175934
3917333
4030610
4553504
5101579
5529466
7986128
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online tarafından açıklanıyor.
Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.
Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 800 milyon TL kazandıracak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.