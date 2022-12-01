Biri 87, diğeri 80 yaşında... Ağacın tepesinde bakın ne yapıyorlar!

20 METREYİ BULUYOR

"Zeytin toplamaya 10 yaşında başladım" diyen Ali Çakal, "Eskiden merdiven yoktu, iplerle çıkıyorduk. Şimdi merdiven çıktı, mevsim geldiğinde merdivene çıkıp topluyoruz. Eşim de benimle birlikte çıkar ağaçlara. Dalından topladığımız zeytinleri sepete koyar, ip yardımıyla yere indiririz. Bizim zeytin ağaçları 20 metreyi bulur, yeni nesil çıkamadığı için kesiyor kısaltıyor. 10 gündür zeytin ağacına çıkıyorum. Camide namaz kılarken düştüm birkaç kez, ama burada hiç bir şey olmadı. Zeytine toplamaya başladım 10 günde demir gibi oldum" dedi.

Köy halkından Yalçın Çakal ise yaptığı açıklamada "Butko zeytininin özelliği kabuğunun ince olması ve yağının asit oranı oldukça düşük olması. Bizim zeytinimizin her şeyi, gübresi doğal ve organik. Buradaki insanlar çok çalışkan. Çocuklarına verdikleri emek kadar ağaçlarına emek veriyorlar" derken, Muharrem Güngör ise "Bu bölge Akdeniz iklimine sahip, mikroklima iklimi var. Bu zeytinden çıkan yağ dünya lezzet ödülü aldı. Bizim zeytinler sallamayla dökülmez, tek tek toplanır. Yere temas eden zeytini almıyoruz çünkü o zaman asit oranı yükseliyor. Köyde çok sağlıklı yaşam var. Ali amca 87 yaşında zeytine çıkıyor, inşallah 100’ü devirir” ifadelerini kullandı.