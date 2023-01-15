Deprem mi oldu, nerede?

DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; dün ülke genelinde 34 bin 445 personelin katılımı ile kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulaması yapıldı.

19 İŞ YERİ KAPATILDI Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında kontrol edilen 16 bin 364 iş yeri ile deniz araçları ve 434 dernekte 25 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlardan aranan 405 kişi de yakalandı. Ayrıca 87 kişi hakkında adli, 475 kişiye ise idari işlem yapıldı. 100 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik idari işlem uygulanırken, 19 iş yeri de kapatıldı.