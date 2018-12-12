82 yaşındaki Ümit teyzeye hayat öpücüğü

İzmir’de, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı kalarak 140 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ümit Türesin (82), azmi ve doktor ile hemşirelerin desteğiyle yaşama tutundu.
İHA'nın haberine göre; dört defa kalbi duran, kalp masasıyla yeniden hayata döndürülen Ümit Türesin, konuşamadığı için ona gözü gibi bakan doktoru ve hemşirelerine öpücük atarak teşekkür etti.
İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Türesin, yoğun bakım servisi ihtiyacı nedeniyle 112 ambulansıyla özel bir hastaneye sevk edildi. Solunum cihazıyla hayata tutunan hasta, yoğun bakım servisine alındı. Enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla yoğun bakımda özel bir odaya alınan Türesin, tam 140 gün süren mücadelesinden galip çıktı.
140 GÜN SONRA HAYATA DÖNDÜ
Kalbi dört defa duran yaşlı kadın, doktor ve hemşirelerin yaptığı kalp masajıyla hayata dönmeyi başardı. Türesin, 140 günün sonunda yoğun bakımdan çıkartılıp servise alındı. Dr. Hayretdağ ve yoğun bakım servis hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Türesin, kendisini hayata döndüren doktor ve hemşirelere öpücük atarak teşekkür etti.
Ümit Türesin'in gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu anlatan Dr. Hayretdağ, "Hastamızı yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Birkaç defa kalbi durdu. Kardiyak masaj ile kalbini tekrar çalıştırdık. Kalp masajı ve solunum cihazı desteği ile 140 gün süren yoğun bakım hizmet tedavimiz bitti. Hastamızı taburcu ettik. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla taburcu ediyoruz" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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