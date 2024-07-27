Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 84 yaşındaki Hamdi Usta, atık plastikleri sepete dönüştürüyor

        84 yaşındaki Hamdi Usta, atık plastikleri sepete dönüştürüyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Hamdi Aslan, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri 70 yıldır özveriyle sepete dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Babasından öğrendiği sepet örücülüğünü sürdüren 84 yaşındaki Hamdi Aslan, sabahın erken saatlerinde çıktığı evinden inşaatları gezerek, yapı malzemesi paketlemede kullanılan plastik atık şeritleri topluyor.

        2

        Aslan, topladığı şeritleri temizledikten sonra bazen cadde kenarlarında bazen de evinde ördüğü sepetleri daha sonra satışa sunuyor. Yaptığı sepetlerle geri dönüşüme de katkı sunan Aslan, işini severek sürdürüyor.

        3

        Hamdi Aslan, sepet örerek hem daha dinç kaldığını hem de çevreyi korumaya katkı sağladığını söyledi. Çalışmayı çok sevdiğini aktaran Aslan, "Bir yıl çalışmadım, hep hasta oldum. Bu iş gözlerime ve elime iyi geliyor" ifadesini kullandı.

        4

        1 GÜNDE 2 SEPET

        İnşaatlardaki atıkları geri dönüştürmekten mutluluk duyduğunu belirten Aslan, "Burada oturup onlarla sepet yapıyorum. Sepetleri 100-200 lira civarında satıyorum. Bir günde ancak iki sepet bitirebiliyorum" dedi.

        5

        Aslan, babasının fındık dallarıyla sepet ördüğünü, mesleği küçük yaşlarda ondan öğrendiğini sözlerine ekledi.

        #hamdi aslan
        #atık plastikten sepet
        #Samsun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı