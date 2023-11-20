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        Haberler Yaşam 86 bin yıllık mağarada 20 bine yakın bulguya ulaşıldı

        86 bin yıllık mağarada 20 bine yakın bulguya ulaşıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:28
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        Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu.

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        İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer’in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. İnkaya Mağarası kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü.

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        Bu yılki kazı çalışmaları 20 kişilik bir ekiple sürdürülürken çalışmalarda Orta Paleolitik Dönem'de bölgede yaşamış insanların çakmak taşı ham madde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı. Kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.

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        7 YILDA 20 BİNE YAKIN YONTMA TAŞ BULUNDU

        Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisinde 7 yıldır devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında çakmak taşından üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 20 bine yakın yontma taş bulundu.

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        İNSAN İSKELETLERİ, 86 BİN YILLIK YAŞAM İZLERİNİ BELİRLEYECEK

        İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı. Mağarada gelecek yıllarda gerçekleşecek kazı çalışmalarında iskelet kalıntılarına ulaşılarak dönem insanlarının davranışları, yaşam tarzları ve mağaradaki alan kullanımı hakkında bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

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        #İnkaya Mağarası
        #Çanakkale
        #Çan
        #haberler
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