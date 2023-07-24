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        9,2 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye, 2023-2024 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2023) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 9.2 milyar TL olarak gerçekleşti

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 14:08
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        9,2 milyar TL servis geliri
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        Önde gelen mobil operatör firmalarından Vodafone Türkiye 2023-2024 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2023) sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre firmanın mobil abone sayısı ve servis gelirlerinde artış gözlemlendi

        25.2 MİLYON MOBİL ABONE

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil abone sayısı 25.2 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28.9 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 18.8 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17 MİLYON

        Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 438 milyonu aştı.

        DATA KULLANIMINDA %25.2 ARTIŞ

        Mali yılın ilk çeyreğinde, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25.2 artışla 1.151 petabyte'a yükseldi.

        DİJİTAL SERVİSLERE İLGİ ARTTI

        Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Market Yanımda satışları dahil toplam satışlar 5.4 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 188 milyona yaklaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4.7 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9.4 milyona, aylık sohbet sayısı ise 37 milyona yükseldi.

        2023-24 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, “Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 9.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Mevcut makroekonomik koşullar, hem sektörümüzde hem de üretim alanında verimliliği artıracak uygulamaların hayata geçirilmesini kaçınılmaz kılıyor. Yeni teknoloji ve frekans tahsisi yalnızca bizim şebekemiz üzerinden sunduğumuz hizmetleri bir üst seviyeye taşımamıza değil, aynı zamanda ekonomi genelinde bir büyüme etkisini tetiklememizde de rol oynayacak. Bu bakımdan, operatörlere sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması elzem. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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