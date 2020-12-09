Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 552.304'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 15.314 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

9 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

8 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da 91 bin 251 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 411 artışla 2 milyon 295 bin 908'e yükseldi.

Almanya'nın birçok bölgesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle eyalet yönetimleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği onaylı yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı. Krean, "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor" diye konuştu