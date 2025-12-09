9 ARALIK'TA NE OLDU?

1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.

1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.

1892 - İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.

1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.

1905 Moskova Ayaklanması'nda ilk çatışmaların başladığı Fidler Okulu binası

1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.

1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.

1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.

1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.

1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.

1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

1953 - General Electric, tüm Komünist personellerini işten atacağını ilan etti.

1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan

1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.

1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.