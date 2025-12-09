Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 9 Aralık ne günü? 9 Aralık ne günü, önemi ne? 9 Aralık'ta kutlanan özel günler nelerdir?

        9 Aralık ne günü? 9 Aralık'ta kutlanan özel günler hangileri?

        Aralık ayı, tarih boyunca hem doğanın döngüsü hem de toplumsal olaylar açısından özel anlamlar taşımıştır. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler, bugünü anmak ve kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, 9 Aralık ne günü? 9 Aralık tarihinin anlam ve önemi ne? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 09.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:29
        "9 Aralık ne günü?" sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda, 9 Aralık tarihte yaşanan olaylar ve özel günler araştırmaları hız kazandı. 9 Aralık günü dünyada farklı anlamlar ve etkinlikle anılıyor. Peki, 9 aralık ne günü? İşte 9 Aralık tarihine dair merak edilenler...

        9 ARALIK HANGİ ÖZEL GÜN?

        9 Aralık, Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak biliniyor. Türkiye'de ise 9 Aralık Uzman Jandarma Günü olarak öne çıkıyor.

        9 ARALIK'TA NE OLDU?

        1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.

        1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.

        1892 - İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.

        1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

        1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.

        1905 Moskova Ayaklanması'nda ilk çatışmaların başladığı Fidler Okulu binası

        1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.

        1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.

        1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.

        1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.

        1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.

        1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.

        1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

        1953 - General Electric, tüm Komünist personellerini işten atacağını ilan etti.

        1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan

        1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.

        1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

        1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

        1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

        1987 - İsrail-Filistin çatışmaları: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Birinci İntifada başladı.

        1990 - Solidarność (Bağımsız Özerk İşçi Sendikası "Dayanışma") hareketinin lideri, Lech Wałęsa Polonya'da başkanlık seçimlerini kazandı.

        1992 - Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.

        1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.

        2002 - Endonezya Hükümetiyle, Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.

        2002 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines, konkordato başvurusunda bulundu.

        2004 - Kanada Anayasa Mahkemesi, eş cinsel evliliklerin Anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

