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TEB Yatırım Prime ile Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Portföy Hisse Senedi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan oluyor. Borsa şirketlerinin açıklanan 9 aylık bilançolarının ele alındığı programda Ayhan, hangi sektörlerin bilançosunun dikkat çektiğini açıklıyor. Borsanın son dönem rallisinde rasyoları olağanüstü yükselen, değerini bulan ve geri kalan sektörlerin masaya yatırıldığı Borsanın Şirketleri'nde önümüzdeki dönem potansiyel barındıran sektör ve hisseler dile getiriliyor.

EMTİA FİYATLARI NE OLUR?

Ayhan, programda dünyada enflasyon ve resesyon beklentilerinin nereye evrileceğine dair görüşlerini aktarırken merkez bankalarının faiz artırımlarının ne zamana kadar devam edeceği ve bu doğrultuda başta petrol ve doğalgaz olmak üzere emtia fiyatlarının seyrine dair tahminlerini paylaşıyor.

BORSAYA NASIL YANSIR?

Global ekonomilerdeki gelişmelerin borsalara yansımasının ele alındığı programda gelişmelerin Türkiye’ye ve Borsa İstanbul'a yansıması da değerlendiriliyor. Dünya ekonomisini ve global konjonktür borsadaki yukarı yönlü eğilimi destekliyor mu sorusuna cevap aranan programda bu ortamda nasıl bir portföy oluşturulması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği yönündeki öneriler sıralanıyor.