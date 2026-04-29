        Haberler Gündem Çevre 9 gün sonra korkutan gelişme | Son dakika haberleri

        9 gün sonra korkutan gelişme: Çapı 25 metre daha büyüdü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 gün önce oluşan 45 metre derinliğindeki obrukla ilgili korkutan bir gelişme yaşandı; obruğun çapı 35 metreden 60 metreye çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:21
        Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 20 Nisan günü 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.

        İhbarla bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.

        Her geçen gün büyümeye devam eden obruğun çapı 25 metre daha genişleyerek 60 metreye ulaştı.

        İncelemede, yer altın suyundaki yükselme ve topraktaki genleşmenin durduğu belirlendi.

        Bölgede incelemelerin devam ettiği, sahadaki olası risklere karşı zeminin röntgeninin çekildiği belirtildi.

