Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

9 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor...Bugünkü vefat ve vaka sayısı kaç?

Okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi, özel sektörde ve kamuda normalleşme adımlar, kısıtlamaların kaldırılması ve aşılama çalışmalarının hızlandırılmasıyla birlikte koronavirüs salgınıyla mücadele dört koldan devam ediyor. Vatandaşların gündeminde Omicron varyantının etkisiyle bir süre önce hızla yükselen güncel vaka ve vefat sayıları var.

9 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor...Bugünkü vefat ve vaka sayısı kaç?

Maske zorunluluğu ile ilgili kısıtlamada yapılan değişikliğin ardından gündeme gelen güncel koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk olarak Çin'iin Wuhan kenditnde rastlanan ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2. yıl tamamlandı, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan tedbirler değiştirildi. Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalardan bazıları kaldırıldı.

2 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında kamusal alanda belirtilmesi zorunlu olan HES kodu uygulamasının sona erdiği ve maske zorunluluğu ile değişiklik yapılmasına karar verildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı uzun süredir gündemden düşmüyordu. Yeni tedbirlerin ardından güncel koronavirüs vaka sayıların a ilgi arttı. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

9 Mart Çarşamba günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığındfa haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

8 Mart Salı günü Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 37 bin 407 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 oldu.

Bir günde toplam 365 bin 005 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 294 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,18 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 097 bin 881’e yükseldi.

2 DOZ AŞIDA OSMANİYE BİRİNCİ!

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da kar alarmı trafiği
GÜNDEM İstanbul'da kar alarmı trafiği
Son dakika: Gizem'i öldüren caniye ceza indirimi!
GÜNDEM Gizem'i öldüren caniye ceza indirimi!
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
GÜNDEM Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi ...
Son dakika: Peş peşe açıklandı! Eğitime kar engeli
GÜNDEM Peş peşe açıklandı! Eğitime kar engeli
Eski belediye başkanını vuran saldırgan yakalandı!
GÜNDEM Eski belediye başkanını vuran saldırgan yakalandı!
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 10 Mart 2022 Kahramanmaraş okullar kar tatili var mı, Valilik'ten açıklama bekleniyor...
GÜNDEM Kahramanmaraş'da okullar tatil mi?
Edirne'de okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 10 Mart 2022 yarın Edirne okullar kar tatili oldu mu?
GÜNDEM 10 Mart Edirne'de okullar tatil mi?
'Dur' ihtarından kaçan şüpheliler vuruldu
GÜNDEM 'Dur' ihtarından kaçan şüpheliler vuruldu
Son dakika: İstanbul'da hakim ve savcılar yarın izinli
GÜNDEM İstanbul'da hakim ve savcılar yarın izinli
Isparta ve Afyon okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 10 Mart 2022 yarın Isparta ve Afyon okullar kar tatili oldu mu?
GÜNDEM Uşak ve Kütahya'da okullar tatil mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.