9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'da Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi Moskova'da törenlerle kutlandı. Törene, savaşın sembolü T-34 tankları da katıldı.
Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.
Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törene üstü açık araba üzerinde üniformasız takım elbiseyle katıldı.
Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.
Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.
Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.
Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı.
9 Mayıs 1945 tarihini ve zafer dolu olayların anısını sadakatle koruduklarını belirten Putin, "Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak, ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz." dedi.
İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri hatırladıklarını kaydeden Putin, "Bu savaş ile ilgili olayların çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Başkan Putin, "Rusya; Nazizm, Rus düşmanlığı, antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya devam edecektir ve bu saldırgan, yıkıcı fikirlerin savunucuları tarafından işlenen vahşetlere karşı mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.
Putin'in hitabının ardından Rus ordusu mensupları ve yabancı birlikler ile birlikte toplam 11 binden fazla asker Kızıl Meydan'da orkestra eşliğinde geçiş yaptı.
Askerlerin arasında Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan birlikler de yer aldı.
Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 130'dan fazla silah ve askeri teknik aracın yer aldığı törende, Rusya'da üretilen "Orlan", "Lantset", "Garpiya" insansız hava araçları (İHA) ilk kez sergilendi.
Törende, ağır silahlar olarak "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi, "S-400" hava savunma füze sistemi, "Yars" kıtalar arası balistik füze sistemi de bulundu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit tören, "Su-30SM", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.
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