9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı

9 Mayıs 1945 tarihini ve zafer dolu olayların anısını sadakatle koruduklarını belirten Putin, "Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak, ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz." dedi.