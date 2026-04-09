        Haberler Bilgi Spor 9 Nisan hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta? Bugünkü maçlar: 9 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var?

        9 Nisan hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün maç programı

        9 Nisan 2026 Perşembe günü futbol takvimi sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Avrupa kupalarından Süper Lig'e uzanan yoğun maç programında, günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli takımın sahaya çıkacağı bugün, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 9 Nisan gününün maç programı ve canlı yayın detayları...

        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 08:35 Güncelleme:
        Futbol tutkunları için 9 Nisan 2026 Perşembe günü dopdolu bir program sunuyor. Gün boyunca oynanacak kritik karşılaşmalar, hem yerel liglerde hem de uluslararası arenada heyecanı zirveye taşıyacak. Özellikle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un maçlarının yayın saatleri ve kanalları yoğun şekilde araştırılırken, şifresiz izlenebilecek karşılaşmalar da gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte günün öne çıkan maçları ve yayın akışı...

        9 NİSAN 2026 BUGÜNÜN MAÇLARI

        17.00 Boluspor - Sarıyer (Trendyol 1. Lig) TRT Spor-beIN Sports 2

        19.00 Damac - Al Qadsiah (Suudi Arabistan Ligi) S Sport

        19.30 Hapoel Tel Aviv - Olympiakos (EuroLeague) S Sport

        20.00 İstanbulspor - Erzurumspor (Trendyol 1. Lig) beIN Sports 2-tabii Spor

        20.00 Erokspor - Amedspor (Trendyol 1. Lig) beIN Sports Max 1-tabii Spor

        20.00 Rizespor - Samsunspor (Süper Lig) beIN Sports 1

        20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (EuroLeague) S Sport

        22.00 Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar (Konferans Ligi) tabii Spor

        22.00 Bologna - Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor

        22.00 Braga - Real Betis (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor

        22.00 Porto - Nottingham Forest (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor

        22.00 Freiburg - Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor

        22.00 Crystal Palace - Fiorentina (Konferans Ligi) tabii Spor

        22.00 Mainz - Strasbourg (Konferans Ligi) tabii Spor

        22.00 Rayo Vallecano - AEK (Konferans Ligi) tabii Spor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük