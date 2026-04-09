9 Nisan hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün maç programı
9 Nisan 2026 Perşembe günü futbol takvimi sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Avrupa kupalarından Süper Lig'e uzanan yoğun maç programında, günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli takımın sahaya çıkacağı bugün, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 9 Nisan gününün maç programı ve canlı yayın detayları...
Futbol tutkunları için 9 Nisan 2026 Perşembe günü dopdolu bir program sunuyor. Gün boyunca oynanacak kritik karşılaşmalar, hem yerel liglerde hem de uluslararası arenada heyecanı zirveye taşıyacak. Özellikle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un maçlarının yayın saatleri ve kanalları yoğun şekilde araştırılırken, şifresiz izlenebilecek karşılaşmalar da gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte günün öne çıkan maçları ve yayın akışı...
9 NİSAN 2026 BUGÜNÜN MAÇLARI
17.00 Boluspor - Sarıyer (Trendyol 1. Lig) TRT Spor-beIN Sports 2
19.00 Damac - Al Qadsiah (Suudi Arabistan Ligi) S Sport
19.30 Hapoel Tel Aviv - Olympiakos (EuroLeague) S Sport
20.00 İstanbulspor - Erzurumspor (Trendyol 1. Lig) beIN Sports 2-tabii Spor
20.00 Erokspor - Amedspor (Trendyol 1. Lig) beIN Sports Max 1-tabii Spor
20.00 Rizespor - Samsunspor (Süper Lig) beIN Sports 1
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (EuroLeague) S Sport
22.00 Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar (Konferans Ligi) tabii Spor
22.00 Bologna - Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor
22.00 Braga - Real Betis (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor
22.00 Porto - Nottingham Forest (UEFA Avrupa Ligi) tabii Spor