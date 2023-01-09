9 Ocak 2023 günün özeti: Kabine toplantısı, EYT, aday tartışmaları

“2023’ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Ekonomi başlığının ağırlıklı olduğu toplantıda hazırlıkları tamamlanan 7. Yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanı Bozdağ detaylı sunum yaptı.

Söz konusu pakette kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması, uyuşturucu bağımlıları için müstakil ceza infaz kurumu açılabilmesi, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ve derdest durumda bulunan uzun yargılama süreçleriyle ilgili bireysel başvuruların Adalet Bakanlığı bünyesindeki tazminat komisyonuna aktarılması böylelikle sürecin kısaltılması hedefleniyor.

Ve 2 milyon 250 bin kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme.. Meclis takviminin netleşmesi bekleniyor. Bu noktada TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup var. O mektupta esnafın da 9 bin gün değil SSK’lılar gibi 7 bin 200 prim günü üzerinden emekli olması talebi yer alıyor.

“EYT, NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?"

AK Parti kaynaklarına göre; düzenlemenin en geç bu ay sonunda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Önce Meclis Başkanlığı’na sunulacak ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Sonra sıra TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Şayet EYT düzenlemesi Şubat ayında yasalaşırsa EYT’lilerin ilk maaşlarını mart ayında almaları bekleniyor.

SİYASETTE “ADAY” TARTIŞMASI

6’lı Masa’nın adayı kim olacak? sorusuna aylardır yanıt aranıyor. Liderler bugüne kadar 10 kez bir araya geldi. Aday konusu en son toplantıda gündeme gelse de 26 Ocak’ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde bir araya gelecek temel politika belgesi ele alınacak. 30 Ocak’ta o belge açılanacak. Şubat ayında yapılacak toplantıyla birlikte adayın konuşulması “tek” ve “çoklu” aday formüllerinin masada olması bekleniyor. Ve bu noktada HDP’de de aday tartışması başladı. Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın “Kendi adayımızla seçime gideceğiz” HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un “ Elbette ortak bir adayda buluşmak isteriz” açıklamalarıyla HDP yeniden gündeme gelirken partiye yönelik açılan kapatma davası ile ilgili de süreç işliyor. Başsavcı Bekir Şahin, 10 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’nde esasa ilişkin sözlü açıklama yapacak. HDP’ye de savunma için bir aylık süre verilecek. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme HDP’nin hazine yardımına geçici bloke kararı almıştı

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNDE 2. TUR GÖRÜŞME BAŞLIYOR

AK Parti, İYİ Parti ve HDP’den Çarşamba günü için randevu talep etti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kapatma davası ve bloke kararını hatırlatarak randevu talebine olumlu yanıt vermeyeceklerini söyledi. AK Parti’nin 11 Ocak Çarşamba günü 14’te İYİ Parti’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

“SAHTE KANSER İLACI” İDDİASI

“Kanser ilacı yerine ağrı kesicinin vatandaşlara ulaştırıldığı ve bu ilaçların test edilerek sahte ilaca orijinal denildiği" iddiası ile ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019'da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda yapılan değişikliklerin kalite kurallarını sıkılaştırmak amacıyla yapıldığı belirtili. Listeye bir ilacı eklemek için değil, güncel bilimsel gereklilikler doğrultusunda hastaların güvenli, kaliteli ve etkili ilaca erişimini sağlamak amacıyla kılavuzun güncellendiği belirtildi.

RİVA SİYAHA BÜRÜNDÜ

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen, 'Çayağzı Deresi' olarak da bilinen Riva Deresi bir kez daha siyaha büründü.

Daha önce 2020 ve 2021 yıllarının mayıs ayları ile geçen haziran ayında görülen kirliliğin ardından derede şimdi yağ benzeri tabaka görüldü. Kötü kokunun da eklendiği deredeki kirlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Kıyı çevresine bırakılmış atıkların da dikkat çektiği dere ile ilgili şikâyetlerin artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak, inceleme başlattı.

YUNANİSTAN’DAN “F-16” AÇIKLAMASI

Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakan Yardımcısı “ Şimdi değil ama, Türkiye’nin zaman içinde F-16 savaş uçağı alması Yunanistan’ın işine geliyor, ABD ise F-16 satış kararını Türkiye’deki seçim sonucuna verecek ” dedi. Syrigos’un bu açıklamasına hem Yunanistan’dan hem ABD’den tepki geldi. ABD’de aralık ayında Türkiye’ye F-16 satışın kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmıştı.

ALMANYA’DAN “VATANDAŞLIK” ADIMI

Alman hükümeti, Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıracak tasarı hazırladı. Yeni tasarıya göre çifte vatandaşlık mümkün olacak.

Almanca bilme kuralı esnetilecek. Tasarıya göre 67 yaş üzerindekiler için vatandaşlık testi kaldırılacak. Vatandaşlık için ikamet süresinin de 8 yıldan 5 yıla düşürülmesi bekleniyor.Çifte vatandaşlık konusunda vatandaşlık isteyenlerin geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkması şart aranmayacak.