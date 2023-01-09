Riva'da yine inceleme! 3 yıl içinde 4'üncü kez görüldü!

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Riva Deresi, son 3 yıl içinde 3'üncü kez siyaha büründü. Kötü kokunun yanı sıra kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti. Derenin siyah sularının Riva Plajı yanından denize döküldüğü de havadan çekilen görüntülerde yer aldı. "Çayağzı Deresi" olarak da bilinen Riva Deresi, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülüyor. Derede yaşanan kirlilik, özellikle son 3 yılda kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bu sürede ilk olarak dere, 2020 yılının mayıs ayında siyaha büründü. Derenin yaklaşık 30 kilometrelik bölümündeki su yüzeyinde kabarcıklar görülürken, dereden zaman zaman koku da yükseliyordu. Beykoz Belediyesi yetkilileri tarafından bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığı ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığı belirtildi. Bölgedeki bazı fabrikaların da kimyasal atıklarını kaçak şekilde dereye bıraktığı öne sürüldü.

2020'DE BİR TESİSİN FAALİYETLERİ DURDURULDU Birkaç gün sonra İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı. Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

2021 MAYIS AYINDA BALIKLAR SU YÜZÜNE ÇIKTI Riva Deresi'nin suyu, bu olaydan tam bir yıl sonra 2021 yılı mayıs ayında kirlilik nedeniyle yine siyaha döndü. Canlı popülasyonunu azaltan kirlilik, balık ölümlerine neden oldu. Ölen balıkların su yüzeyine çıktığı derenin dibini ise balçık kapladı. Yaşananların ardından İSKİ'den geldiklerini bildiren bir grup, dere ve çevresinde incelemelerde bulundu. Muhtar ve mahalleliyle görüştü.

BİR YIL SONRA YİNE AYNI MANZARA 2022 yılına gelindiğinde derede yine aynı manzara ortaya çıktı. Geçen yıl haziran ayında deredeki kirlilik nedeniyle, suyun renginde değişim ve köpürme yaşandığı görüldü. Dereden zaman zaman etrafa kötü kokuların yayıldığı ve mesire alanlarına gelenlerin sayısında düşüş yaşandığı ifade edilirken, bundan rahatsız olan çevre sakinleri, etkili şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmek için sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istemişti. Bu olayda da ekipler yine numune alıp inceleme başlattı.

3 YIL SONRA BİR KEZ DAHA SİYAHA BÜRÜNDÜ Son olarak bugün çekilen görüntülerle Riva Deresi bir kez daha kirlilikle gündemde. Suyunun rengi siyaha bürünen derede, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti.

BAKANLIK EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI Kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı. Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

"ÇİRKİN BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAŞTIK" Riva Deresi kıyısına sık sık piknik yapmak için geldiğini belirten Aziz Şirin, "Her hafta geliriz ancak, bu kez çirkin bir görünümle karşılaştık. Şu anda suda simsiyah bir görünüm ve renk var, koyu bir yapısı var, kirli gözüküyor. Buralara bazı insanlar çöp de atıyorlar, gördüğümüzde uyarıyoruz" dedi. Dere kenarına pikniğe gelen Gökhan Şahin ise, "Buraya gelenlerden bazıları çöp ve atıklarını burada bırakıp gidiyor. İnsanların da duyarlı olması gerekiyor. Çok güzel bir yer, bu hale gelmesi iyi bir şey değil. Biraz koku da var, siyah gibi bir renk oluşmuş" dedi.