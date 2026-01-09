Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 9 OCAK 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        9 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 9 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri seyirciler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin sıkı takipçileri ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Ocak Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 09.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:02
        1

        9 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 9 Ocak Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Beyaz’la Joker

        02:15 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Rüya Gibi

        05:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Teşkilat

        02:55 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Gizli Karargah

        22:00 G.I. Joe: Snake Eyes

        00:40 G.I. Joe: Snake Eyes

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Köyden İndim Şehire

        21:45 Berlin Kaplanı

        00:00 Berlin Kaplanı

        02:00 Aramızda Kalsın

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Mukadderat

        22:30 Çifte Milyon

        01:00 Mukadderat

        03:00 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        9 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
