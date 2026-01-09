9 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 9 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri seyirciler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin sıkı takipçileri ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Ocak Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
9 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 9 Ocak Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Beyaz’la Joker
02:15 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Rüya Gibi
05:00 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Teşkilat
02:55 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gizli Karargah
22:00 G.I. Joe: Snake Eyes
00:40 G.I. Joe: Snake Eyes
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
21:45 Berlin Kaplanı
00:00 Berlin Kaplanı
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Mukadderat
22:30 Çifte Milyon
01:00 Mukadderat
03:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
