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İnternet bağımlılığınızı test edin!

25.08.2018 - 10:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA, 2013) Psikiyatrik Hastalıkların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın 5. baskısında internet bağımlılığına işaret eden belirtiler 9 madde halinde sıralanıyor

  • 1 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA, 2013) Psikiyatrik Hastalıkların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın 5. baskısında internet bağımlılığına işaret eden belirtiler 9 madde halinde sıralanıyor.

  • 2 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    1) Zihnin sürekli internetteki uğraşla (oyun, cinsellik, bahis vb) meşgul olması.

  • 3 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    2) İhtiyaç olmadığı halde internet kullanmayı bırakmaya ya da azaltmaya çalışıldığında; üzüntü, sinirlilik veya kaygı hali yaşama.

  • 4 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    3) İnternette geçirilen zamanın giderek artması.

  • 5 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    4) İhtiyaç olmadığı halde internet kullanmayı bırakmada sürekli başarısızlıkla karşılaşılması.

  • 6 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    5) İnternetle aşırı uğraştan dolayı diğer hobilere ve eğlencelere olan ilginin giderek kaybolması.

  • 7 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    6) İnternette geçirilen zamandan ötürü yakındaki diğer kişilerle olan ilişkinin bozulması.

  • 8 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    7) İnternet kullanma süresiyle ilgili anne-baba, öğretmen ve psikoloğa yalan söyleme.

  • 9 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    8) Olumsuz duygulardan kurtulmak için internette zaman geçirme.

  • 10 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    9) İnternette geçirilen zamandan dolayı önemli bir eğitimi, işi veya etkinliği kaçırma.

     

     

  • 11 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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    DEĞERLENDİRME: Bu belirtilerden 5’inin son bir yıl içinde belirgin şekilde ortaya çıkması internet bağımlılığı olasılığınızı güçlendiriyor.

  • 12 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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  • 13 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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  • 14 9 soruda internet bağımlılığınızı test edin!
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