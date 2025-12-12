Habertürk
Habertürk
        9 üniversiteye yeni rektör ataması! Resmi Gazete kararları 12 Aralık 2025: Resmi Gazete'de alınan kararları neler?

        9 üniversiteye yeni rektör ataması! 12 Aralık 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 üniversiteye yeni rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 12 Aralık 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 01:01 Güncelleme: 12.12.2025 - 01:01
        1

        12 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra atama kararları dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 üniversiteye yeni rektör atandı.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 üniversiteye yeni rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan atamalara göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

        Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

        3

        12 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1480 Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480)

        HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/12/2025 Tarihli ve 1640 Sayılı Kararı

        YÖNETMELİK

        –– Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

        –– Doğal Çiçek Soğanlarının 2026 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2025/32)

        –– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2026 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/1)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

