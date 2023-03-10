MH370 ne zaman ve nasıl kayboldu?

MH370 Kuala Lumpur'dan yerel saatle 12:41'de ayrıldıktan kısa bir süre sonra kayboldu. Uçağın Pekin'e ulaşması yaklaşık altı saat sürmüş olmalıydı. Saat 7:42'de Malezya Havayolları, uçakla irtibatın kesildiğini doğruladı.

Telsizden herhangi bir çağrı alınmadı ve yolculardan veda mesajları gelmedi.

Yetkililer, uçağın hava trafik kontrolörleriyle son iletişimini ve uçağın radar transponderinden ve uydularından gelen bilgileri kullanarak ipuçlarını bir araya getirmeye çalıştı, ancak bunlar uçağın izleyebileceği rotanın yalnızca kısmi bir resmini sundu. Arama çalışmalarına katılan Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından 2018 yılında hazırlanan nihai raporda, "Uçuşun ilk 38 dakikasından sonra uçaktan herhangi bir sinyal alınamadı" denildi.

Malezyalı yetkililer, pilotların hava trafik kontrolüyle irtibatlarının kesilmesinden kısa bir süre önce, pilotlardan birinin "İyi geceler Malezya 370" dediğinin duyulduğunu bunun fazlasıyla normal ve rutin olduğunu belirtiyor.