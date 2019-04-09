Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un kaleme aldığı, Süheyl Atay’ın yönettiği 90'larca şovu, ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Önceki akşam ilk kez sahneleri dikkat çeken 90'larca eğlence, büyük beğeni topladı. Ünlü yazar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Yavuz Hakan, "Aslında bu tiyatro oyunu değil, bu tamamen müzikli bir show. Bu gençler 90'lı yıllarda doğmuş çocuklar. Hepsi çok yetenekli, henüz tanınmayan genç çocuklar. Herkeste farklı bir yetenek var. Kimi tiyatro, kimi konservatuar, kimi oyuncu... Herkes bir araya gelerek ortaya güzel bir şey çıkardı" yorumunda bulundu.