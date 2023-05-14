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90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

Antalya'da 42 yaşındaki Selçuk Kalay, oy kullanmak için geldiği okulun kapısında kendisinden yardım isteyen 90 yaşındaki Meliha Kocatürk'ü sırtına alarak, oy kullanacağı sandığa kadar götürdü

90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü
DHA

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Antalya Endüstri Meslek Lisesi'ne saat 16.45 sıralarında gelen Selçuk Kalay, okulun kapısında kendisinden yardım isteyen Meliha Kocatürk'ü sırtına alarak, merdivenleri çıkıp, 100 metre ilerideki sandığa kadar sırtına götürdü. Sınıfta Selçuk Kalay'ın sırtından inen Kocatürk, kızının yardımıyla oyunu kullandı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİ"

DHA'nın haberine göre Selçuk Kalay, "Teyzenin kızı 'Oy kullanacağı yere kadar sırtında taşır mısın' diye benden ricada bulundu. Ben de 'Taşırım' dedim ve sırtıma alarak buraya kadar getirdim. Oyunu kullandıktan sonra da tekrar sırtıma alarak götürdüm. Vatandaşlık görevi yapacak bir şey yok" dedi.

"OY KULLANMAYI ÇOK İSTEDİ"

Meliha Kocatürk'ün 53 yaşındaki kızı Feride Karcı ise "Annem oy kullanmayı çok istedi. Arkadaş annemi okulun kapısında sırtına alarak sağ olsun oy kullanacağı sandığa kadar getirdi. Annem oyunu kullandı ve tekrar sağ olsun götürdü" diye konuştu.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Diğer yandan saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi. Sandık görevlileri okul içerisinde bulunan vatandaşların kimliklerini alarak oy kullanmalarını sağlarken, sonradan gelenlerin oy kullanmasına izin verilmedi.

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