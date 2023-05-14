90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

"VATANDAŞLIK GÖREVİ"

DHA'nın haberine göre Selçuk Kalay, "Teyzenin kızı 'Oy kullanacağı yere kadar sırtında taşır mısın' diye benden ricada bulundu. Ben de 'Taşırım' dedim ve sırtıma alarak buraya kadar getirdim. Oyunu kullandıktan sonra da tekrar sırtıma alarak götürdüm. Vatandaşlık görevi yapacak bir şey yok" dedi.