İHA

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde yaşayan 92 yaşındaki Recep Şavklı, 12 yıldır her yere ATV motoruyla gidiyor.

İHA'nın haberine göre Recep Şavklı, yıllardır motorla her yere gittiğini söyleyerek, 92 yaşında olmasına rağmen bu dinçlikte olmasını sağlıklı beslenmesine bağladı.

12 yıldır ATV motoruna gözü gibi baktığını, her gün binmeden önce bezle sildiğini anlatan Şavklı, sözlerine şöyle devam etti:

"12 senedir motor kullanıyorum. 91 yaşıma kadar bahçeler ektim. Kazma, kürek işlerinde çalıştım. 80 yaşında aldığım bu motor bana bahçelere gitmek için çok iyi yaradı. Onun için aldım ben bunu. Şimdi çok rahatım. Her gün köyde 2-3 kilometre gidip geliyorum. Motorumu seviyorum, motorum canım benim. Benim elim ayağım motor. Motorla köyde de geziyorum çünkü o olmasa ben evde oturur kalırım. Sabah kalktığımda motoru silerim, doğru kahveye giderim sonra bahçelere giderim. Gözüm gibi bakıyorum."

Recep Şavklı, motosiklet tutkunu gençleri uyararak, "Bu motorlar çok sert. Gençlerin hakikatten bunları kullanması müşkül. Çok sert motor olduğu için çok ağır gitmem lazım" dedi.