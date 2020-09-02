94. DHY kurası ne zaman açıklanacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden saat 10:00'da açıklanan kura sonuçları resmi internet sayfasından da yayınlandı.

94. DHY KURA SONUÇLARI 2020

94.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Kura sonucu yerleşenler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz...

94. DHY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.