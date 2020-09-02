Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

94. DHY kurası ne zaman çekiliyor? Sağlık Bakanlığı DHY kura çekiliş sonuçları tam liste 2020

94. DHY kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atama sonuçları YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. İşte, 94. DHY kura çekiliş sonuçları

94. DHY kurası

94. DHY kurası ne zaman açıklanacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden saat 10:00'da açıklanan kura sonuçları resmi internet sayfasından da yayınlandı.

94. DHY KURA SONUÇLARI 2020

94.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Kura sonucu yerleşenler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz...

94. DHY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
GÜNDEMEski sevgiliden iğrenç şantaj ve cinsel saldırı!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları sorgulama 2020
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... Kediyi tekmeleyen kadın kamerayı görünce saldırdı!
GÜNDEMKamerayı görünce saldırdı!
Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastalığının tedavi nasıl?
GÜNDEMÇölyak hastalığı nedir, tedavisi nasıl?
Son depremler listesi 2 Eylül 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 2 Eylül 2020!
Düğüne 3 gün vardı! Kına dönüşü ölüm ayırdı!
GÜNDEMDüğüne 3 gün vardı! Kınadan dönüyorlardı!
KPSS Lisans sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri
GÜNDEMKPSS Lisans sınavı ne zaman?
İstanbul Barosu Başkanı'ndan Ebru Timtik posteri açıklaması - Haberler
GÜNDEMİstanbul Barosu'ndan Timtik posteri açıklaması
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? ÖSYM'den açıklama
GÜNDEMÜniversite kayıtları ne zaman?
Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM Kaymakamlık sınav başvuruları başladı
GÜNDEMKaymakamlık sınavı ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X