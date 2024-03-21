A Milli Futbol Takımı, maç için Macaristan'a gitti

Yarın özel maçta Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabaka için Budapeşte'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesi, kendilerini bekleyen özel uçakla Macaristan'a gitti.