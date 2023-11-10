A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Takımımız'ın 18 Kasım'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 21 Kasım'da Galler ile karşılaşacağı EURO 2024 eleme maçının aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:
KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.
ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.
FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.
ALMANYA VE GALLER İLE KARŞILAŞACAĞIZ
EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, eleme gurundaki son maçında 21 Kasım'da Galler ile Cardiff'te karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Galler mücadelesi öncesi ise 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.