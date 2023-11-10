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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Takımımız'ın 18 Kasım'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 21 Kasım'da Galler ile karşılaşacağı EURO 2024 eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:16
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        A Milliler'in aday kadrosu açıklandı!
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        A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı.

        Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

        KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

        DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.

        ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

        FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.

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        ALMANYA VE GALLER İLE KARŞILAŞACAĞIZ

        EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, eleme gurundaki son maçında 21 Kasım'da Galler ile Cardiff'te karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Galler mücadelesi öncesi ise 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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