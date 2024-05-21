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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın yeni sponsoru Sürat Kargo oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni sponsoru Sürat Kargo oldu

        A Milli Futbol Takımı, Sürat Kargo ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:51
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        A Milli Futbol Takımı'na yeni sponsor
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        Sürat Kargo ile A Milli Futbol Takımı arasında 2 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilen sponsorluk tanıtımına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

        İmza töreninde açıklama yapan Mehmet Büyükekşi, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın sponsoru Sürat Kargo bugün de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayıp, katılma hakkını kazanan Avrupa'nın en genç milli takımı olan A Milli Futbol Takımımıza sponsor oluyor." diye konuştu.

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        Sponsorları iş ortağı olarak gördüklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Ortaklarımıza daima elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Sürat Kargo'nun özellikle UEFA sıralamasında yükselişe geçen Türk Milli Takımı'na sponsor olması son derece değerli ve anlamlı. Biliyorsunuz önümüzdeki ay Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na tüm Avrupa'dan Türk vatandaşları yoğun bir ilgi gösterecek. Sanki ev sahibi gibi Almanya'da maçlarımıza çıkacağız çünkü 4 milyon Türk Almanya'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Teknik direktör Montella göreve geldikten sonra A Milli Futbol Takımı'nın FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçtiğini vurgulayan Büyükekşi, "A Milli Futbol Takımı'mız inşallah Avrupa Şampiyonası'nda da yükselişine devam edecek, buna inancımız tam. A Milli Takımdan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Montella ve teknik ekibimizle birlikte mili oyuncularımızı yakından takip ediyorlar, onların gelişimlerini yakından izliyorlar. Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanması için biz de elimizden gelen her türlü tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        2032 yılında Türkiye'nin İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Mehmet Büyükekşi, "2032'de hedefimiz Avrupa şampiyonu olabilmek. Onun için de geleceğin en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini hep birlikte atıyoruz." şeklinde konuştu.

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        Cem Oğuz: “Biz futbolu gerçekten çok seviyoruz"

        Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz da sponsorluktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "A Milli Erkek Futbol Takımı’mız son derece zorlu, çetin bir yoldan geçerek üst üste 3. defa, toplamda 6. kez Avrupa Şampiyonası’nda gitmeye hak kazandı. Böyle söylemesi, okuması çok kolay ama yaşaması hakikaten çok zor bir durum. Empati kurduğumuzda ben de kendime bir takım kaptanı olarak baktığımda çok ciddi benzerlikler görüyorum. 21 yaşındaki Sürat Kargo, çok ciddi mücadeleler vererek ülkemizin her noktasında, kardeş ülke Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın 221 noktasında hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyor. Milli takımımızı çok kısa bir süre içerisinde Avrupa yolculuğuna uğurlayacağız ve istikrarlı başarısını sürdüreceğine eminiz."

        Futbolun birçok duyguyu barındırdığını söyleyen Oğuz, "Futbol paylaşmaktır, yaşamaktır, hissetmektir. Kimi zaman mutluluğu paylaşmaktır, kimi zaman rol model almaktır. Milli takımımız herkese örnek oluyor, rol model oluyor. Biz de onlara zaman zaman rol model oluyoruz ve onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Başarının en önemli noktalarından birisinin sürat olduğunu açıklayan Cem Oğuz,"Milli takımımızın 'Gücünde Sürat var' diyoruz. Gücüne sürat katmak istiyoruz. Biz futbolu gerçekten çok seviyoruz." dedi.

        Alkın Kalkavan “Sponsorlarımız bizim iş ve çözüm ortağımız”

        TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan da, "Sponsorlarımız bizim iş ve çözüm ortağımız. Başkanımız sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde UEFA ve FIFA sıralamasında yükselişe geçen Türk futboluna sponsorlarımızın ilgisi de arttı. Bu sayede Türk futbolunun yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirini de artırmış bulunuyoruz. Sponsorluk anlaşmasında emeği olan Cem Bey ve profesyonelleri ile TFF yöneticilerine teşekkür ediyor, A Milli Kadın Futbol Takımı'mıza uğur getiren Sürat Kargo'nun Erkek A Milli Takımı'mıza da uğur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Vincenzo Montella: "Avrupa Şampiyonası’nın yaklaşmasından dolayı çok heyecanlıyız"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise yaklaşan Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç takımın Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası’nın yaklaşmasından dolayı çok heyecanlıyız. Son derece hazırız. En iyisini yapacağımızı ve Almanya'da destek bulacağımızı biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Basın lansmanının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz'a A Milli Takım forması hediye etti.

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