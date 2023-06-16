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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı yıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı yıktı
AA

Mücadelenin başında top kayıpları yapan, rakibinin hücum ribauntları almasına engel olamayan milli takım, 6. dakikayı 12-7 geride geçti. Ay-yıldızlı ekip, Kiss ve Nagy'nin sayılarıyla oyun üstünlüğünü sürdüren Macaristan karşısında ilk çeyreği 18-13 geride kapattı.

İkinci periyodun ilk bölümünde McCowan, Esra Ural Topuz ve Feride Şevval Akalan'la sayılar bulan milliler, 15. dakika içinde farkı 2'ye indirdi: 24-22. Çeyreğin kalan bölümünde Lelik'in basketlerine engel olamayan milli takım, soyunma odasına 34-26 geride gitti.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü periyotta da rakibine göre daha fazla hata yaptı. Hızlı hücumlardan yararlanamayan, boş atışlar kaçıran ve top kaybı yapan milliler, Goree ve Nagy'nin basketleriyle çeyreğin bitimine bir dakika kala farkı 11 sayıya (50-39) yükselten Macaristan karşısında son periyoda 51-42 geride girdi.

Final çeyreğine Sevgi Uzun'un basketleriyle başlayan ve rakibini hata yapmaya zorlayan milli takım, Feride Şevval Akalan'ın üçlüğü, Elif Bayram ve Olcay Çakır Turgut'un pota altı sayılarıyla 35. dakikada farkı 3'e indirdi: 56-53. Macaristan'da Lelik ve Kiss'in üst üste bulduğu üç sayılık basketlere engel olamayan milliler, son bölümde Sevgi Uzun ve McCowan'ın iyi oyunu, Alperi Onar'ın da bitime bir dakika kala bulduğu üçlükle beraberliği yakaladı: 67-67. Son dakikası büyük heyecana sahne olan maçta Sevgi Uzun'un basketiyle öne geçen ay-yıldızlı ekip, Feride Şevval Akalan'ın son saniyelerde kaçırdığı serbest atışlara rağmen salondan 69-68 galip ayrıldı ve galibiyetle tanıştı.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya), Suzana Vujicic (Karadağ)

Macaristan: Kiss 13, Dubei 8, Kanvasi, Goree 14, Studer 4, Aho, Torok, Lelik 18, Hatar 4, Nagy 7

Türkiye: Sevgi Uzun 15, Feride Şevval Akalan 10, Olcay Çakır Turgut 8, Gökşen Fitik 5, McCowan 14, Alperi Onar 3, Elif Bayram 4, Derin Erdoğan, Meltem Yıldızhan 3, İlayda Güner 3, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 18-13

Devre: 34-26

3. Periyot: 51-42

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