A Milli Kadın Hentbol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde!
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.
Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 36-24 kazanarak oyunlarda 3'te 3 yaptı.
Milli takım, 19 Kasım Çarşamba günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.