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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 mağlup etti - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 mağlup etti

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz lider çıktı. Filenin Sultanları, son 16 turunda pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.08.2023 - 22:58 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:58
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        Sultanlar'dan 5'te 5!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5´inci ve son maçında Almanya´yı 3-0 yenerek 5´te 5 yaptı.

        Almanya´nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 25-15, 25-20 ve 28-26´lık setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, turnuvada namağlup unvanını sürdürdü.

        Grubunu ilk sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Türkiye, bu turda Belçika'nın rakibi oldu.

        Ay-yıldızlılar, Belçika ile 28 Ağustos Pazartesi günü çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

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