A Milli Takım'a EURO 2024'te dev para ödülü!
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup edip, 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Grup aşamasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, dev gelirin de sahibi oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, adını son 16 turuna yazdırdı.
Gruptaki son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, ilk turu 2 galibiyet, 1 yenilgiyle noktaladı.
Yoluna doludizgin devam eden A Milliler'in EURO 2024'te şu ana kadar elde ettiği para ödülü de ortaya çıktı.
EURO 2024'e katılım ödülü olarak 9 milyon 250 bin euro almaya hak kazanan A Milli Takım, grubunda da galibiyet başına 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon euroyu kasasına koydu.
Çekya'yı yenerek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı, bu başarısıyla 1 milyon 500 bin euro daha kazandı.
TOPLAM 12 MİLYON 750 BİN EURO
Böylece 'Bizim Çocuklar', toplamda 12 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.