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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

        A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıkları kapsamında Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu idmanda yer almadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:28
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        A Milli Takım'da Çalhanoğlu gelişmesi!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. Kadir Has Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yapan milli oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanda; Karadağ maçının kadrosuna dahil edilen Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı da yer aldı. Öte yandan Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

        Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından Karadağ'a gitmek üzere kentten ayrılacak.

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