2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kritik bir viraja girecek olan A Milli Takım, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde toplandı. 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı, takımın gerçekleştirdiği saha çalışmasına katılmadı.

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu ile yine İspanya ekibi Vallodolid'de forma giyen Enes Ünal ise uçakları geç saatte olduğu için bu akşamki antrenmana katılamadı.