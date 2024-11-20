A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci tamamlayan ve play-off oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bir diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte ay-yıldızlılar, grubunu ikinci tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off'a katılmaya hak kazandı.
Bizim Çocuklar'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde belirlendi:
-İskoçya
-Macaristan
-Sırbistan
-Belçika
PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'ndeki play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım Cuma günü yapılacak.