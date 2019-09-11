A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan golleri Cenk Tosun (2),Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı kaydederken A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye, Fransa'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Grupta Fransa, evinde Andorra'yı 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet, 90+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti. Fransa bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

ARNAVUTLUK'TAN ÖNEMLİ GALİBİYET!

Arnavutluk, sahasında İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçti. Ev sahibi takımın golleri, 32. dakikada Kastriot Dermaku, 52. dakikada Elseid Hysaj, 79. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Akhisarsporlu oyuncu Sokol Cikalleshi'den geldi. İzlanda'nın gollerini 47. dakikada Gylfi Sigurdsson ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson attı. Arnavutluk bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltti ve İzlanda 12 puanda kaldı.

Millilerimiz, dört maç kala İzlanda ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti ve önemli bir avantaj elde etti!

İŞTE H GRUBU'NDAKİ SONUÇLAR

Moldova-Türkiye: 0-4

Arnavutluk-İzlanda: 4-2

Fransa-Andorra: 3-0

PUAN DURUMU

1- Fransa(15)

2- Türkiye(15)

3- İzlanda(12)

4- Arnavutluk(9)

5- Moldova(3)

6- Arnavutluk(0)

KALAN MAÇLAR

11 EKİM

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 EKİM

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 KASIM

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 KASIM

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda