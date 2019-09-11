A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.
Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan golleri Cenk Tosun (2),Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı kaydederken A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye, Fransa'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
Grupta Fransa, evinde Andorra'yı 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet, 90+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti. Fransa bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
ARNAVUTLUK'TAN ÖNEMLİ GALİBİYET!
Arnavutluk, sahasında İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçti. Ev sahibi takımın golleri, 32. dakikada Kastriot Dermaku, 52. dakikada Elseid Hysaj, 79. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Akhisarsporlu oyuncu Sokol Cikalleshi'den geldi. İzlanda'nın gollerini 47. dakikada Gylfi Sigurdsson ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson attı. Arnavutluk bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltti ve İzlanda 12 puanda kaldı.
Millilerimiz, dört maç kala İzlanda ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti ve önemli bir avantaj elde etti!
İŞTE H GRUBU'NDAKİ SONUÇLAR
Moldova-Türkiye: 0-4
Arnavutluk-İzlanda: 4-2
Fransa-Andorra: 3-0
PUAN DURUMU
1- Fransa(15)
2- Türkiye(15)
3- İzlanda(12)
4- Arnavutluk(9)
5- Moldova(3)
6- Arnavutluk(0)
KALAN MAÇLAR
11 EKİM
Andorra-Moldova
İzlanda-Fransa
Türkiye-Arnavutluk
14 EKİM
Fransa-Türkiye
İzlanda-Andorra
Moldova-Arnavutluk
14 KASIM
Türkiye-İzlanda
Arnavutluk-Andorra
Fransa-Moldova
17 KASIM
Andorra-Türkiye
Arnavutluk-Fransa
Moldova-İzlanda
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