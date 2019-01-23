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A101 aktüel kataloğu 24 Ocak 2019'un bombası ise Honor 9 Lite marka cep telefonu 1,299 TL!

HONOR 9 LİTE ÖZELLİKLERİ

Honor, standart 5.2 inç ekranlık gövdesi ve 5.65 inç uçtan uca FullView HD ekranıyla boy gösteriyor. İçerisindeki 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyuyor. Honor aynı zamanda 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneğine sahip.

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzüyle ön plana çıkıyor. Telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 megapiksel ve 2 megapiksel kameralar fotoğraf çekmeyi sevenlere hitap ediyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfieleri daha güzel gösteriyor. Gece siyahı, safir mavisi ve buzul grisi renk seçenekleri mevcut.