A101 27-3 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. A101 27-3 Mayıs Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde yiyecek içecek kategorisinde büyük kampanyalar mevcut. İşte A101 27-3 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu...
Çerezya kuru kayısı 8,95 TL
Danette çikolatalı puding 5,90 TL
Nimet sütlü mahlepli 5,75 TL
Dr. Oetker Dark kakao 5,45 TL
Magnum mini çeşitleri 19,95 TL
Carte'd OR maraş usulü kesme dondurma 14,95 TL
Maraş usulü çeşitleri 12,50 TL
Vienetta 11,95 TL
Maraş irmik helvalı dondurma 12,50 TL
Marmarabirlik siyah zeytin 21,95 TL
Zeo riviera zeytinyağı 32,95 TL
Dr. Oetker karışık pizza 15,95 TL
Sana klasik paket margarin 2,45 TL
Mr. Potato patates cipsi 5,95 TL
Çerezya beyaz leblebi 3,45 TL
Yöremce iri pilavlık bulgur 8,95 TL
Dpve sabun 4,40 TL
çerezya sarı leblebi 4,00 TL
Lipton doğu karadeniz çayı 23,25 TL
Doğuş siyah filiz çayı 20,95 TL
Doğadan bitki çayı çeşitleri 4,75 TL
Su 2,25 TL
Doğuş avantaj demlik poşet siyah çay 8,95 TL
Namet gindi füme 4,85 TL
Altınkılıç sade kefir 5,75 TL
Piliç döner 9,20 TL
Danone milkshake 3,10 TL
Torku homojenize yoğurt 8,95 TL
Torku beyaz peynir 18,75 TL
Torku yarım yağlı süt 9,95 TL
Yumurta M boy 2,75 TL
Helva çeşitleri 6,95 TL
Pasta kreması çeşitleri 4,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde
Solo kağıt havlu 4'lü 5,95 TL
Papia parfümlü tuvalet kağıdı 8'li 8,95 TL
Doğuş karadeniz demlik poşet siyah çay 9,95 TL
Doğadan geleneksel karadeniz rize çayı 9,45 TL
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