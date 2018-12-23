A101 indirim takipçilerine müjde! 27 Aralık günü satışa sunulacak ürünlerin kataloğu yayımlandı. A101'de bu hafta cep telefonundan mikrodalga fırınına, led televizyondan mobilya ürünlerine kadar bir çok kategori de indirimler var. 4 gün sonra müşteriler bu indirimli ürünlere sahip olabilecek.

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (EV İHTİYAÇLARI)

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (GIDA ÜRÜNLERİ)

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (ÇOCUKLARA ÖZEL)

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (EV TEKSTİLİ)

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (MOBİLYA ÜRÜNLERİ)

A101 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER (TV VE CEP TELEFONLARI)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ