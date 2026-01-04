A101 8 Ocak Perşembe kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?
A101 8 Ocak Perşembe kataloğu gündeme geldi. A101'de farklı kategorilerde ürünler ile taraftar ürünleri ve beyaz eşya fırsatları merak ediliyor. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 8 Ocak 2026 A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
Giriş: 04.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:10
A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanında küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 8 Ocak A101 aktüel ürünler listesi...
