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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel 22 Şubat 2024 kataloğu: Perşembe Aldın Aldın fırsatları! Bu hafta A101 indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta 22 Şubat 2024 A101 kataloğu indirimli ürünleri

        A101 bu haftaki aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Perşembe günü birçok sınırlı sayıdaki ürün indirime girecek. 22 Şubat 2024 A101 kataloğunda; küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, mutfak araç gereçlerinden cep telefonlarına kadar daha pek çon indirimli ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte 22 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:33
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        A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de pek çok kampanyalı ürün yer alıyor. İşte, 22 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler güncel kataloğu...

        A101 AKTÜEL 22 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

        Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV - 19.999 TL

        ONVO 55" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led TV - 11.999 TL

        TCL 30 SE Cep Telefonu - 4.799 TL

        Piranha Bluetooth Kulaklık - 249 TL

        Lenovo Tws X15 Pro Bt Kulaklık - 499 TL

        2

        SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 TL

        SEG 12 KG Çamaşır Makinesi - 13.499 TL

        Regal Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set - 10.999 TL

        3

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.999 TL

        Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi - 349 TL

        Kiwi Elektrikli Süpürge - 1.199 TL

        Piranha Araç Tipi El Süpürgesi - 279 TL

        Homend Royaltea Çay Makinesi - 999 TL

        Hometech Elektrikli Katlanabilir Çelik Cezve - 349 TL

        4

        Keramika Renkli Kase - 29,90 TL

        Cam Pasta Tabağı Çeşitleri - 14,90 TL

        Cam Salata Kasesi - 49,90 TL

        Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı - 79,90 TL

        Hascevher Ezme Granit Tava - 199 TL

        Cem Delux Tava - 199 TL

        5

        Termos - 129 TL

        Deco Trend Saklama Kabı - 59,90 TL

        Pratik Basmalı Rondo - 149 TL

        Karma Sunum Tepsisi - 39,90 TL

        Tuzluk - 5,90 TL

        Matara - 29,90 TL

        Metaltex Kanatlı Tirbuşon - 99,90 TL

        6

        Metal Tek Kişilik Karyola - 1.499 TL

        metal Çift Kişilik Karyola - 2.599 TL

        Dynamic Yaylı Yatak - 1.699 TL

        Balance Yaylı Yatak - 3.099 TL

        7

        Barbie Oyuncak Mini Figürler - 27,90 TL

        Oyuncak Minnak Araçlar 2'li - 49,90 TL

        Oyuncak Aksesuarlı Bebek Seti - 169 TL

        Oyuncak Çay Seti - 69,90 TL

        Oyuncak Sevimli Kamyon - 129 TL

        Çok Amaçlı File Kutu - 34,90 TL

        8

        Petek Kaymaz Taban Halı - 379 TL

        Kız Çocuk Kırçıllı Tayt - 59,90 TL

        Kız Bebek Sweatshirt/Eşofman Altı Takım - 119 TL

        Erkek Bebek Sweatshirt/Eşofman Altı Takım - 119 TL

        Bayan Yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı - 239 TL

        Juno Çocuk İçi Kürklü Kapalı Terlik - 99,90 TL

        9
        10
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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