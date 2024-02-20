A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de pek çok kampanyalı ürün yer alıyor. İşte, 22 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler güncel kataloğu...

A101 AKTÜEL 22 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV - 19.999 TL

ONVO 55" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led TV - 11.999 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu - 4.799 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık - 249 TL

Lenovo Tws X15 Pro Bt Kulaklık - 499 TL